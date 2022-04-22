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نادي انجليزي يرفع علم فلسطين.. ما يحدث عار على الغرب

الشروق أونلاين
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نادي انجليزي يرفع علم فلسطين.. ما يحدث عار على الغرب

أعلن نادي فورست غرين روفرز الإنجليزي لكرة القدم، تضامنه مع الشعب الفلسطيني برفع علم فلسطين خلال مباراة رسمية.

وأكد رئيس النادي رفضه للتضامن العالمي الكبير مع الشعب الأوكراني وتجاهله لحصار إسرائيل للفلسطينيين على مدار عقود، واصفا ذلك بـ”وصمة عار على الغرب”.

وقال ديل فينس رئيس النادي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، في تغريدة على تويتر أرفق معها صورةً للعلم الفلسطيني: “لقد رفعنا هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورست غرين روفرز تضامنًا مع الفلسطينيين”.

وأشار فينس إلى الدعم العالمي بالحرب على أوكرانيا مقارنةً بالدعم الذي يتلقاه الشعب الفلسطيني، قائلًا “الصراع في فلسطين له نفس عناصر الصراع في أوكرانيا – الغزو والاحتلال وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار”.

وأضاف: “تقع فلسطين تحت الحصار الإسرائيلي -جوا وبرا وبحرا- منذ عقود”.

وطالب فينس بوقف الدعم الأميركي للاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد وتيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتابع “الولايات المتحدة تضخ المليارات إلى إسرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع أي عمل هادف من قبل الأمم المتحدة”.

واستنكر فينس صمت الدول الغربية إزاء ما يحدث في فلسطين، مؤكدًا أن “ما يحدث في فلسطين هو وصمة عار على الدول في الغرب، لأن موقفها يشكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوق الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية”.

وحصد منشور فينس تفاعلًا واسعًا من قبل مستخدمي مواقع التواصل الذين أشادوا بموقفه الجريء.

ويتصدر فورست غرين روفرز، دوري الدرجة الثانية الإنجليزي برصيد 82 نقطة، وانتهت مباراته التي رفع فيها العلم الفلسطيني مع فريق أولدهام، الاثنين الماضي بفوزه 2-صفر.

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