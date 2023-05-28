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رياضة

نادي بارادو يتعادل في مباراته الثالثة بدورة ليون لأقل من 15 سنة

عمر سلامي
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نادي بارادو يتعادل في مباراته الثالثة بدورة ليون لأقل من 15 سنة
ح.م
لقطة من مباراة نادي بارادو وأولمبيك ليون لأقل من 15 سنة

تعادل فريق نادي بارادو لأقل من 15 سنة، في ثالث لقاء له بدورة ليون، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط .

وواجه نادي بارادو، نادي ليون في مباراة انتهت على نتيجة التعادل السلبي، ليحتل بذلك المركز الثالث، في حين يتصدر نادي ليون جدول الترتيب بـ8 نقاط من 4 مباريات، متبوعا بنادي يونغ بويز السويسري بـ7 نقاط من 3 مباريات.

ويملك “الباك” 4 نقاط في رصيده، قبل مواجهة فول أون فلان، في المباراة الرابعة أمسية الأحد.

وفاز فريق بارادو لأقل من 15 سنة، في المباراة الأولى من الدورة عبى “فيل فرونش” بثلاثية مقابل هدف واحد، وانهزم في ثاني خرجة له أمام بعد الانهزام في المقابلة الثانية ضد يونغ بويز السويسري بهدف مقابل صفر.

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