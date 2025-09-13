نادي بارادو يعلن رحيل المدرب دزيري

أعلن نادي بارادو عن إنهاء العلاقة مع المدرب بلال دزيري وطاقمه، بالتراضي.

وقال نادي بارادو في بيان له، إنه وبعد اتفاق مشترك، تم إنهاء العلاقة بين الطرفين.

وأضافت إدارة “الباك”: “منذ قدومه، قدم لنا الكثير من الخبرة والاحترافية والانضباط، وكان له دور كبير في دعم الفريق. لكن ما ميزه أكثر هو شخصيته الرائعة، فقد تعرفنا على إنسان صاحب أخلاق عالية وقيم نبيلة، محترم، صادق، ومحب لعمله، لكننا نود أن نعبر عن امتناننا الكبير له على كل ما قدمه”.

وفي الأخير تمنت إدارة بارادو كل التوفيق والنجاح للمدرب دزيري بلال في مسيرته التدريبية القادمة.