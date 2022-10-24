نادي برست يصدر بيانا حول حادثة سليماني
استنكرت إدارة نادي برست الفرنسي لكرة القدم في بيان، “الإهانات العنصرية” التي تعرّض لها لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني.
وعبّر برست في بيان نشره ظهر الإثنين، عن دعمه الكامل لسليماني، أمام “العنصرية” التي كان ضحية لها في مباراة كليرمونت لحساب الدوري الفرنسي.
وجاء في البيان:”يستنكر النادي دائما جميع أشكال التمييز والعنصرية، ولن يقبل مثل هذه التجاوزات”. قبل أن يدعو اللجنة التأديبية للنظر في الحادثة.
𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝘂 𝗰𝗹𝘂𝗯
Le Stade Brestois apporte tout son soutien à son joueur Islam Slimani, qui lui a rapporté avoir été victime d’insultes racistes pendant la rencontre face à Clermont lors de la 12ème journée de Ligue 1 Uber Eats.
🔗 https://t.co/iKOZBMcD5u pic.twitter.com/Cv2K7fRrQC
— Stade Brestois 29 (@SB29) October 24, 2022
وقال سليماني في تصريح لوسائل الإعلام إن قائد كليرمونت يوهان غاستين وجّه إليه كلمات عنصرية، تتعلق بانتمائه الثقافي، مؤكدا اعتزازه بجذوره الجزائرية والعربية.
🎙 Islam Slimani maintient avoir subi des insultes racistes lors de Clermont-Brest. “C’est grave de nos jours d’être traité de sale blédard. Moi je ne suis pas fou, je ne vais pas accuser à tort”#SB29 #DZfoot #CF63SB29 pic.twitter.com/uOQtQze4LR
— Nicolas Blanzat (@nblanzat) October 23, 2022