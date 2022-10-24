نادي برست يصدر بيانا حول حادثة سليماني

استنكرت إدارة نادي برست الفرنسي لكرة القدم في بيان، “الإهانات العنصرية” التي تعرّض لها لاعبها الدولي الجزائري إسلام سليماني.

وعبّر برست في بيان نشره ظهر الإثنين، عن دعمه الكامل لسليماني، أمام “العنصرية” التي كان ضحية لها في مباراة كليرمونت لحساب الدوري الفرنسي.

وجاء في البيان:”يستنكر النادي دائما جميع أشكال التمييز والعنصرية، ولن يقبل مثل هذه التجاوزات”. قبل أن يدعو اللجنة التأديبية للنظر في الحادثة.

وقال سليماني في تصريح لوسائل الإعلام إن قائد كليرمونت يوهان غاستين وجّه إليه كلمات عنصرية، تتعلق بانتمائه الثقافي، مؤكدا اعتزازه بجذوره الجزائرية والعربية.