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رياضة

نادي برشلونة يتحرك لخطف الموهبة التركية من ريال مدريد

عمر سلامي
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نادي برشلونة يتحرك لخطف الموهبة التركية من ريال مدريد
أرشيف
أردا غولر

تحرك نادي برشلونة، للتعاقد مع الموهبة التركية أردا غولر، الذي يعد من أهداف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، سافر إلى تركيا، الخميس الماضي، من أجل حسم صفقة نجم فنربخشة.

وأكدت الصحيفة إلى أن ديكو اجتمع مع رئيس فنربخشة، كما تحدث مع اللاعب ووالديه، وشرح لهم المشروع الرياضي لبرشلونة، ووضع اتفاقا مبدئيا مع النادي التركي بشأن الصفقة.

وعرض برشلونة، دفع جزء من الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فنربخشة هذا الصيف، وتركه مع الفريق التركي معارا لمدة عام واحد.

وأبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها باللاعب التركي أردا غولر، البالغ من العمر 18 عاما، وفي مقدمتها ريال مدريد، وميلان وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نادي برشلونة.

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