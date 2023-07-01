نادي برشلونة يتحرك لخطف الموهبة التركية من ريال مدريد

تحرك نادي برشلونة، للتعاقد مع الموهبة التركية أردا غولر، الذي يعد من أهداف ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، سافر إلى تركيا، الخميس الماضي، من أجل حسم صفقة نجم فنربخشة.

جيرارد روميرو 🔴🔴 – ديكو أغلق إتفاق مبدئي مع أردا غولر 🤝✅ pic.twitter.com/uOdoIQT6VF — 🚨 INSIDER BARÇA 🚨 (@ofinne21) July 1, 2023

وأكدت الصحيفة إلى أن ديكو اجتمع مع رئيس فنربخشة، كما تحدث مع اللاعب ووالديه، وشرح لهم المشروع الرياضي لبرشلونة، ووضع اتفاقا مبدئيا مع النادي التركي بشأن الصفقة.

وعرض برشلونة، دفع جزء من الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فنربخشة هذا الصيف، وتركه مع الفريق التركي معارا لمدة عام واحد.

أردا غولر🇹🇷.. ميسي التركي الذي كتبت عنه pic.twitter.com/GO54l3QJA4 — فارس الثنيان (@mubmft) June 23, 2023

وأبدت عدة أندية أوروبية اهتمامها باللاعب التركي أردا غولر، البالغ من العمر 18 عاما، وفي مقدمتها ريال مدريد، وميلان وبوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى نادي برشلونة.