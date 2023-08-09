نادي برشلونة يعلق على عودة نيمار

علق برشلونة الإسباني على الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إمكانية عودة البرازيلي نيمار إلى النادي الكتالوني.

وقال مدير إدارة كرة القدم في برشلونة، ماتيو أليماني ، في تصريح أبرزته صحيفة “سبورت”، إن اسم نيمار ليس مطروحا على الطاولة.

وأضاف: “نركز حاليا على ملف المغادرين، أما بقية الأمور مجرد أحاديث صحفية”.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🎙️ — ماتيو أليماني بخصوص نيمار : ” نحن نركز على المغادرين و التسجيلات ، إنها قضية صحفية أكثر منها قضية أخرى ” pic.twitter.com/AFPOs3snKl — Ayman Niño (@NFcbomort) August 8, 2023

ويرتبط نيمار، البالغ من العمر 31 عاما، بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، غير أن تقارير صحفية أفادت أن النجم البرازيلي أبلغ ناديه برغبته في الرحيل.