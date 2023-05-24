نادي برشلونة يعلن رحيل جوردي ألبا
أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه جوردي ألبا، مع نهاية الموسم الحالي، وتمنى له التوفيق في المستقبل.
وقال برشلونة في بيان له: “توصل النادي مع جوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.
وأعرب نادي برشلونة عن شكره لجوردي ألبا، وتمنى له التوفيق في المستقبل.
Thank you, Jordi Alba 💙❤️#H18STÒRIC pic.twitter.com/f1Rxfj4pVS
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023
وتوج ألبا مع برشلونة بلقب الليجا 6 مرات، وكأس الملك 5 مرات، والسوبر الإسباني 4 مرات، ودوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.
Moments we’ll never forget 🥹#H18STÒRIC pic.twitter.com/bDVQEya2hx
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023
وقضى جوردي ألبا، الذي يعد من الحرس القديم، للنادي الكتالوني، 11 موسما بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا.
FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter’s contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season
— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023