نادي برشلونة يعلن رحيل جوردي ألبا

أعلن نادي برشلونة، رحيل لاعبه جوردي ألبا، مع نهاية الموسم الحالي، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وقال برشلونة في بيان له: “توصل النادي مع جوردي ألبا إلى اتفاق لإنهاء عقد اللاعب قبل عام واحد على نهايته”.

وأعرب نادي برشلونة عن شكره لجوردي ألبا، وتمنى له التوفيق في المستقبل.

وتوج ألبا مع برشلونة بلقب الليجا 6 مرات، وكأس الملك 5 مرات، والسوبر الإسباني 4 مرات، ودوري الأبطال مرة واحدة، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وقضى جوردي ألبا، الذي يعد من الحرس القديم، للنادي الكتالوني، 11 موسما بقميص برشلونة، وشارك في 458 مباراة رسمية، وسجل 27 هدفا.