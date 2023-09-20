نادي برشلونة يمدد عقد بالدي
أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد مدافعه الشاب أليخاندرو بالدي إلى غاية جوان 2028.
وبرز بالدي كأحد أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني للموسم الماضي، ما دفع النادي لتمديد عقده، بما أن عقده السابق ينتهي في جوان 2024.
𝐁𝐚𝐥𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟖 💙❤️ pic.twitter.com/z7Nn8ts2fM
— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 20, 2023
ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، على عقد جديد مع برشلونة ليستمر في الـ “كامب نو” لمدة 5 سنوات مقبلة.
ووضع برشلونة في عقد بالدي الجديد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، لفسخ التعاقد من قبل أي ناد جديد.