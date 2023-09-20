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رياضة

نادي برشلونة يمدد عقد بالدي

عمر سلامي
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نادي برشلونة يمدد عقد بالدي
ح.م
أليخاندرو بالدي

أعلن نادي برشلونة الإسباني تمديد عقد مدافعه الشاب أليخاندرو بالدي إلى غاية جوان 2028.

وبرز بالدي كأحد أفضل اللاعبين الشباب في الدوري الإسباني للموسم الماضي، ما دفع النادي لتمديد عقده، بما أن عقده السابق ينتهي في جوان 2024.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، على عقد جديد مع برشلونة ليستمر في الـ “كامب نو” لمدة 5 سنوات مقبلة.

ووضع برشلونة في عقد بالدي الجديد شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، لفسخ التعاقد من قبل أي ناد جديد.

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