نادي برشلونة يهنئ أبطال العرب
هنأ نادي برشلونة الإسباني،المنتخب الجزائري عقب تتويجه بكأس العرب قطر 2021 ..
وجاء في تغريدة للصفحة الرسمية للنادي الكتالوني، بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوّج بلقب بطولة كأس العرب”.
🙌 ألف مبروك لمنتخب #الجزائر المتوج بلقب بطولة #كأس_العرب 🇩🇿https://t.co/DsZaJSC03j
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 19, 2021
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة، صورة للعلم الجزائري بجانبها الكأس، مع صورة للمنتخب الجزائري لحظة رفع كأس العرب، في ملعب البيت بالدوحة.