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رياضة

نادي برشلونة يهنئ أبطال العرب

سليم.ع
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نادي برشلونة يهنئ أبطال العرب

هنأ نادي برشلونة الإسباني،المنتخب الجزائري عقب تتويجه بكأس العرب قطر 2021 ..

وجاء في تغريدة للصفحة الرسمية للنادي الكتالوني، بالعربية، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ألف مبروك لمنتخب الجزائر المتوّج بلقب بطولة كأس العرب”.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة، صورة للعلم الجزائري بجانبها الكأس، مع صورة للمنتخب الجزائري لحظة رفع كأس العرب، في ملعب البيت بالدوحة.

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