نادي بريست الفرنسي يريد تمديد عقد يوسف بلايلي

بعد خمس مباريات فقط في البطولة الفرنسية

يرغب نادي بريست الفرنسي في تمديد عقد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، لموسم إضافي، بعد أن انضم إلى صفوفه خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية.

وأوضح موقع فوت ميركاتو أن إدارة بريست تريد تفعيل بند تمديد عقد نجمها الجزائري، يوسف بلايلي، لموسم إضافي، بعد اختبار إمكانياته خلال خمس مباريات من البطولة الفرنسية للدرجة الأولى. وبالرغم من عزوف اللاعب عن الوصول إلى مرمى المنافسين في المباريات التي شارك فيها لحد الآن، إلا أن الإطار الفني للفريق بقيادة المدرب الفرانكو-أرميني، ديرزاكريان، اقتنعوا بالمهارات العالية، ليوسف بلايلي. هذا الأخير، بدأ يندمج شيئا فشيئا في منظومة لعب نادي بريست، وهو يعرف تحسنا ملموسا من الجانب البدني، حيث يتوقع أن يفجر إمكانياته في الجولات المتبقية من البطولة الفرنسية.

وقرر يوسف بلايلي العودة إلى أوروبا بعد أن فسخ عقده مع نادي قطر في شهر ديسمبر للعام الماضي، مقابل تنازلات كبيرة في الامتيازات والأموال التي كان يتحصل عليها في قطر، وذلك من أجل العودة إلى القارة العجوز بهدف بعث مشواره الكروي في المستوى العالي، حيث اختار لذلك الدوري الفرنسي وبالذات نادي بريست المغمور، وفور وصوله إلى فرنسا خطف الأضواء وغزا المعجبون بالملايين صفحات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، فايس بوك وتويتر وأنستغرام.

وسيكون بلايلي الذي احتفل، يوم أول أمس، بعيد ميلاده الثلاثين، على موعد مع زملائه في المنتخب الوطني خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري، مع مواجهتين مصيريتين يومي 25 و29 مارس ضد منتخب الكاميرون برسم الدول الفاصل المؤهل إلى بطولة كأس العالم المقررة بقطر نهاية العام الجاري، وهو يأمل في اجتياز عقبة الأسود غير المروضة لتحقيق أجمل حلم في مشواره الكروي، بعد أن تذوق طعم مختلف التتويجات القارية مع الفرق التي لعب لها، وكذا مع الخضر عقب تتويجه بكأس أمم إفريقيا سنة 2019 وبطولة العرب للفيفا مع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، وكل ما يحتاج إليه سجله الآن هو مشاركة في المونديال القطري.