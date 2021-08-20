نادي بريشيا الإيطالي يضم مهدي ليريس

بطلب من المدرب فيليبو إنزاغي

عزز نادي بريشيا الإيطالي صفوفه تحسبا للموسم الجديد بلاعب جزائري، بناء على طلب من المدرب والدولي الإيطالي السابق فيليبو انزاغي نجم نادي ميلان في السنوات السابقة.

وكشفت تقارير إعلامية إيطالية، عن نجاح إدارة نادي بريشيا الإيطالي في إضافة لاعب وسط جزائري إلى صفوف الفريق، أمس الأول على سبيل الإعارة، بعد ساعات قليلة من التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق “رودريغو بالاسيو” في صفقة انتقال حر. واستعار نادي بريشيا الذي يقوده المدرب الإيطالي فيليبو إنزاغي، جناح نادي سامبدوريا “مهدي ليريس” حتى نهاية موسم 2022/2021.

ويمتد عقد مهدي ليريس مع سامبدوريا لغاية جوان 2024، لكنه فضل الرحيل عن الدوري الإيطالي هذا الصيف للعب المزيد من الدقائق ولو في منافسات دوري الدرجة الثانية، على أمل لفت أنظار مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، قبل كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الكاميرون مطلع العام المقبل.

وجاءت جميع مشاركات مهدي ليريس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى رفقة سامبدوريا من على دكة البدلاء خلال الموسمين الماضيين، مكتفيا بـ 6 مباريات فقط كأساسي في الفترة من 2019 إلى 2021.

ويجيد مهدي ليريس 23 عاما، اللعب في مركز الجناح الأيمن المتأخر، ويمكنه لعب دور لاعب الوسط الارتكاز، حيث يمتاز بالقدرة على استخلاص الكرة دون ارتكاب أخطاء. وبدأ اللاعب المولود في فرنسا من أب إسباني وأم جزائرية، مسيرته الاحترافية رفقة ناديي كييفو وجوفنتوس عام 2016 و2017، واكتسب شعبية جيدة في الدوري الإيطالي بسبب مشاركته مع كييفو في 18 مباراة كأساسي بموسم 2019/2018. وسجل مهدي ليريس هدفا في كأس إيطاليا عام 2018، وآخر في الدوري الإيطالي أمام بريشيا بالجولة 38 عام 2020. ويتطلع فيليبو إنزاغي إلى مساعدة بريشيا على العودة لدوري النخبة كما سبق وفعل مع بينيفينتو العائد نهاية الموسم الماضي إلى الدرجة الثانية.