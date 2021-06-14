نادي بشكتاش التركي يفاوض لاعبين لتعويض غزال

تحسبا لفشل صفقة الإبقاء على اللاعب الجزائري

لازال الدولي الجزائري، رشيد غزال، نجم نادي ليستر سيتي الانجليزي يصنع الحدث في وسائل الإعلام التركية، بخصوص حسم نادي بشكتاش لصفقته وشراء عقده من إدارة ليستر بعد أن لعب موسما خرافيا معه بنظام الإعارة، أنهاه بالتتويج بثنائية الدوري والكأس التركيين.

وأعد موقع “فاناتيك” التركي تقريرا يتحدث فيه عن مستجدات حسم ملف النجم الجزائري، رشيد غزال، وقال إن مدرب بشكتاش، سيرجين يالسين، عقد اجتماعا مع مسؤولي النادي خصيصا لبحث تطورات ملف نجم نادي موناكو الفرنسي السابق، وطالب المدرب التركي من مسيري فريقه بضرورة حسم صفقة غزال في أسرع وقت ممكن أو الكشف عن موقف النادي من هذا الملف، بعد أن تحدثت عدة مصادر عن عدم قدرة إدارة بشكتاش على الاستجابة للمطالب المالية لإدارة نادي ليستر سيتي الكبيرة، التي لا تريد التفريط في نجمها الجزائري بسهولة وبأقل من 10 ملايين يورو، في حين أن أعلى عرض لبشكتاش لم يتجاوز حدود 5 ملايين يورو.

من جهة أخرى، ما يزيد من متاعب بشكتاش في الفوز بصفقة خريج أكاديمية نادي أولمبيك ليون الفرنسي، هو التنافس المفتوح على ضمه بين عدة أندية، منها الإيطالية والفرنسية والإسبانية والسعودية، والتي تملك كلها، حسب مصادر إعلامية تركية، قدرات مالية معتبرة للاستجابة لمطالب ليستر المالية، نفس المصدر أكد بأن مدرب بشكتاش وبعد أن استمع إلى تقرير إدارة فريقه بخصوص تطورات ملف نجمه الأول، أعد قائمة بأسماء لاعبين محتملين لتعويض النجم الجزائري دون الكشف عنها، حتى تكون الإدارة جاهزة للتعاقد معها مبكرا، ولو أن جماهير النادي الأسود والأبيض ترى بأنه لا يمكن تعويض غزال بهذه السهولة.

وستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل رشيد غزال، الذي يريد الفصل في وجهته مبكرا من أجل التفرغ لقضاء عطلته السنوية وسط راحة نفسية كبيرة قبل الاستعداد لخوض التربص الرئيسي للموسم الجديد، وكان لاعب “الخضر” ساهم بشكل كبير في تتويج نادي بشكتاش بلقب الدوري التركي وكأس تركيا الموسم المنصرم، وبرز كنجم أول في النادي، حيث شارك في 35 مباراة سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع 18 هدفا آخر، وهو الذي كان انضم إلى النادي في آخر لحظات الميركاتو الصيفي قادما من ليستر على سبيل الإعارة، علما أن غزال لا زال يرتبط بعقد مع نادي ليستر سيتي الانجليزي إلى غاية صيف 2022.