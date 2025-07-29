نادي تفينتي الهولندي يقرر استعادة خدمات رامز زروقي

توصل نادي تفينتي الهولندي لكرة القدم، لاتفاق رسمي مع نادي فينورد روتردام، يقضي بعودة الدولي الجزائري رامز زروقي إلى صفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، بحسب ما أكدته تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة “تيليغراف” الهولندية، فإن لاعب الوسط الجزائري، يتجه للتوقيع على شكل إعارة، مع ناديه السابق تفينتي الذي غادره قبل عامين وانتقل منه إلى فينورد.

وأشارت إلى أن اللاعب على موعد مع اجتياز الفحوصات الطبية، وفي حال عدم وجود أي مشكل، سيوقع رسميا مع نادي تفينتي. وينتظر أن يشكل زروقي إضافة قوية لتشكيلة تفينتي في المرحلة المقبلة، خاصة مع رغبة اللاعب في استرجاع توهجه وتحسين وضعيته قبل الاستحقاقات القادمة مع المنتخب الوطني الجزائري.

وأنهى نادي تفينتي الموسم الفارط في المركز الثالث من البطولة الهولندية. وكان نادي فينورد قد دفع 7.2 مليون يورو، صيف 2023، لأجل استقدام لاعب “الخضر”.