نادي تفينتي الهولندي يُحضر لرحيل رامز زروقي

تعاقد مع لاعب نرويجي واعد

نجح نادي تفينتي الهولندي في التوقيع للنجم النرويجي الواعد، ماتياس كجولو (20 عاما)، قادما من نادي إيندهوفن، بعقد يمتد لثلاثة مواسم كاملة، تحسبا لما وصفه موقع “تفينتي فانس” الهولندي، لاحتمال رحيل الدولي الجزائري، رامز زروقي، هذا الصيف تبعا للعروض الكثيرة التي وصفته في الفترة الماضية.

وقدم الدولي الجزائري مستويات جيّدة مع نادي تفينتي في الدوري الهولندي، وأسهم في احتلاله للمركز الثالث في الترتيب النهائي لموسم 2021/22، ويصنف المحللون لاعب الوسط الجزائري في خانة أبرز اللاعبين في “الأرديفيزي” وأحد أهم الركائز في نادي تفينتي.

وقال موقع “تفينتي فانس” المختص في متابعة أخبار النادي الهولندي، إن إدارة الفريق قررت ضم اللاعب النرويجي الواعد في خطوة استباقية تحسبا لإمكانية مغادرة رامز زروقي للفريق هذا الصيف، وتواجد اللاعب الجزائري على رادار بعض الأندية الفرنسية واليونانية، كما كشفت عنه وسائل إعلام هولندية في وقت سابق، وكان زروقي (24 عاما) مدد عقده مع نادي تفينتي شهر مارس الماضي إلى صيف عام 2024، من أجل تأمين الحصول على أفضل عرض مالي ممكن، في حال قرر بيعه هذا الصيف، على اعتبار أن عقده القديم كان ينتهي صيف عام 2023، واستبعد المحلل الرياضي الهولندي، ريني فاغيلار، أن ينجح ماتياس كجولو، في تعويض رامز زروقي في ظرف قصير، مشيرا إلى أنه بحاجة لوقت أطول حتى يفرض نفسه في نادي تفينتي وينجح في القيام بالأدوار الهامة، التي يؤديها نجم المنتخب الجزائري.

وقال فاغيلار في تصريحات لموقع “فوتبال جيد” الهولندي تعليقا على قدرة الصفقة الجديدة لنادي تفينتي لتعويض رامز زروقي: “إذا أرادوا ذلك عليهم البحث عن لاعب أفضل”، في إشارة، إلى أن النجم النرويجي الواعد لن يكون بمقدوره تعويض الدولي الجزائري، وتابع: “كجولو ليس بعيدا عن المستوى العالي، لكن أرى بأنه حل مستقبلي”، وزاد: “سيحتاج لبعض الوقت من أجل فرض نفسه مع الفريق. لكن لتعويض زروقي.. هذا أكبر من قدراته حاليا”.