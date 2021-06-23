نادي توتنهام وجهة محتملة جديدة لمحرز في “البريميرليغ”

في ظل إصرار غوارديولا على ضم هاري كين

كشف موقع “أتليتيك” البريطاني بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الانجليزي من الممكن جدّا أن يلعب في نادي توتنهام الموسم المقبل، تبعا لصفقة تبادلية مع هاري كين نجم المنتخب الانجليزي والنادي اللندني، حيث أكد بأن إدارة النادي السماوي والمدرب الإسباني، بيب غوارديولا، يصران على الحصول على خدمات المهاجم هاري كين، كأولوية قصوى في سوق التحويلات الصيفية المقبل، وعليه وضع خطة لإقناع إدارة نادي توتنهام من أجل التنازل عن نجمه الأول.

وتتجه إدارة مانشستر سيتي لتقديم عرض بـ100 مليون يورو، بالإضافة إلى بعض اللاعبين لتوتنهام من أجل الفوز بصفقة هاري كين، في صفقة تبادلية مغرية لتليّين موقف إدارة النادي اللندني الرافضة للتخلي عن نجمها الأول بأقل من 150 مليون يورو، ويتواجد النجم الجزائري، رياض محرز، على رأس قائمة اللاعبين، التي تنوي إدارة السيتي اقتراحها على مسيري نادي توتنهام، فضلا عن غابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينغ وبرناردو سليفا وإيمريك لابورت، ولم يستبعد الموقع البريطاني أن تتضمن الصفقة التبادلية أكثر من لاعب للفوز بصفقة الدولي الانجليزي.

وفي سياق آخر، محرز الذي يستمتع بإجازته السنوية في اليونان، يبقى بعيدا عن الجدل الدائر بخصوص مستقبله والأخبار التي تربطه بأندية أخرى، وهو الذي يريد البقاء مع السيتي الموسم المقبل، حسب ما أكده في عدة مناسبات سابقة، علما أنه شارك الموسم الفارط مع المان سيتي في 48 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 14 هدفا وصنع 9 أهداف أخرى، رغم أنه لم يكن يحظى بالثقة الكاملة للمدرب بيب غوارديولا في بداية الموسم، قبل أن تتغير المعطيات لصالحه مع بداية عام 2021.