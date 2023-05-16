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رياضة

نادي تولوز يستبعد مهاجمه المغربي أبو خلال لهذا السبب

عمر سلامي
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نادي تولوز يستبعد مهاجمه المغربي أبو خلال لهذا السبب
أرشيف
زكريا أبو خلال

قرّر نادي تولوز الفرنسي استبعاد مهاجمه المغربي الدولي زكريا أبو خلال بعد مشادة بين اللاعب ومسؤولة منتخبة في المدينة.
واستبعد أبو خلال من الفريق المحترف، حتى إشعار آخر، بحسب ما أعلن نادي تولوز في بيان عبر على صفحته الرسمية على “تويتر”.
وأضاف النادي في بيانه: “لن يعلّق النادي في انتظار نتائج تحقيق داخلي”.

وأكدت تقارير إعلامية فرنسية، أن اللاعب البالغ 23 عاما دخل في مشادة كلامية مع لورنس أريباجيه نائبة عمدة تولوز المسؤولة عن الرياضة في 30 أفريل الماضي.

وبحسب معلومات نشرتها “أر أم سي سبور” فإن اللاعب المغربي قال للمسؤولة أن النساء في بلده “لا يتحدثن مع الرجال بهذه الطريقة”، بعد أن طالبته بتخفيف الضجيج والصراخ خلال الاحتفالات بالفوز بلقب كأس فرنسا.

وتسلط الأضواء للمرة الثانية، في ظرف يومين على اللاعب المغربي، الذي رفض الأحد ارتداء شعار داعم للمثليين في مواجهة نانت ضمن المرحلة 35 من الدوري الفرنسي.

ولم يعاقب نادي تولوز اللاعب، خلافا لنانت الذي سلط عقوبة مالية على مهاجمه المصري مصطفى محمد، بعد رفضه المشاركة في حملة دعم المثليين.

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