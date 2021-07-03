نادي توينتي يرفض بيع زروقي هذه الصائفة

قدم مستويات متميزة مع فريقه الهولندي

قرر نادي توينتي الهولندي، الاحتفاظ بالدولي الجزائري، راميز زروقي، الموسم القادم، رغم امتلاك اللاعب عدة عروض خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بحسب ما أكده المدرب الرياضي للنادي، يان سترور.

ويرتبط زروقي بعقد مع نادي توينتي الهولندي إلى غاية 2023، كما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في القيمة السوقية للاعب، بعدما قدم مستويات متميزة في التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني، تحت قيادة المدرب جمال بلماضي.

وقال يان سترور: “زروقي باق في النادي بشكل شبه رسمي، ولن يغادر في صيف 2021.. هو بالفعل يمتلك العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، لكن موقفنا واضح في هذا الأمر”. وأضاف: “نحن نتمسك باستمرار كافة اللاعبين معنا، زروقي يتمتع باهتمام كبير من عديد الفرق، ونأمل في أن يستمر معنا”.

وشدد سترور بقوله: “رامز لعب موسما واحدا فقط في المستوى الاحترافي، وهو في حاجة إلى أن يستمر هنا من أجل اكتساب المزيد من الخبرات”. وشارك اللاعب صاحب الـ23 عاما، في 31 مباراة كاملة خلال النسخة الماضية من الدوري الهولندي، وقدم مستويات متميزة، وهو ما فتح له باب الانضمام إلى “الخضر”.