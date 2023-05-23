نادي جوفنتوس يرد على عقوبة خصم النقاط

ردّ نادي جوفنتوس الإيطالي على قرار المحكمة الفيدرالية، بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وأصدر النادي الإيطالي بيانا عبر حسابه على تويتر، حيث قال: “نحتفظ بالحق في قراءة أسباب قرار محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي، لتقديم استئناف محتمل”.

وأضاف جوفنتوس: “مرارة كبيرة للنادي ولملايين المشجعين، الذين يجدون أنفسهم يتعرضون لعقوبات شديدة، يبدو أنها تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب”.

وتابع: “بينما لا نتجاهل الحاجة إلى الاستعجال، وهو الأمر الذي لم يبتعد عنه جوفنتوس أبدا خلال الإجراءات، تم التأكيد على أن هذه حقائق لا يزال يتعين تقييمها من قبل القاضي”.

وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا بخصم 10 نقاط من رصيد جوفنتوس بالدوري، على خلفية قضية نشاط مالي غير مشروع.