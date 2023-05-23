نادي جوفنتوس يرد على عقوبة خصم النقاط
ردّ نادي جوفنتوس الإيطالي على قرار المحكمة الفيدرالية، بخصم 10 نقاط من رصيده في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.
وأصدر النادي الإيطالي بيانا عبر حسابه على تويتر، حيث قال: “نحتفظ بالحق في قراءة أسباب قرار محكمة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي، لتقديم استئناف محتمل”.
وأضاف جوفنتوس: “مرارة كبيرة للنادي ولملايين المشجعين، الذين يجدون أنفسهم يتعرضون لعقوبات شديدة، يبدو أنها تأخذ في الاعتبار مبدأ التناسب”.
Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata…
— JuventusFC (@juventusfc) May 22, 2023
وتابع: “بينما لا نتجاهل الحاجة إلى الاستعجال، وهو الأمر الذي لم يبتعد عنه جوفنتوس أبدا خلال الإجراءات، تم التأكيد على أن هذه حقائق لا يزال يتعين تقييمها من قبل القاضي”.
وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا بخصم 10 نقاط من رصيد جوفنتوس بالدوري، على خلفية قضية نشاط مالي غير مشروع.