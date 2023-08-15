نادي رين ضد التحاق غويري بـ”الخضر”؟

ينتظر أن يحدث التحاق الدولي الجزائري، أمين غويري، أزمة في فريقه رين الفرنسي، بسبب مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، التي تجرى ما بين 13 جانفي و11 فيفري 2024.

وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن نادي رين متخوف من انضمام نجمه للمنتخب الوطني، وقد يضغط عليه من أجل إقناعه بعدم المشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقالت ذات المصادر، أن النادي الفرنسي لا يريد خسارة مهاجمه الأول لفترة تزيد عن 5 أسابيع، مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائجه في فترة حاسمة من الموسم.

وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أكد هذا الأسبوع تغيير أمين غويري لجنسيته الرياضية من الفرنسية إلى الجزائرية، ما سيسمح له بتقمص ألوان الجزائري بداية من التربص القادم المقرر شهر سبتمبر القادم.