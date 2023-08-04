نادي “سانت غيلواز” البلجيكي يريد عمورة

الدولي الجزائري يريد مغادرة لوغانو السويسري

أكدت مصادر إعلامية فرنسية أن نادي اتحاد سانت غيلواز البلجيكي يرغب في التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري، لنادي لوغانو السويسري، محمد الأمين عمورة.

وذكر نبيل جليط الإعلامي في قناة “ليكيب” الفرنسية، في تغريدة له على صفحته الرسمية “فايسبوك”، أن ثالث الدوري البلجيكي الموسم الماضي، نادي سانت غيلواز، معجب كثيرا بمؤهلات إمكانيات الدولي الجزائري، ويصر على جلبه خلال فترة التنقلات الصيفية الحالية.

وبحسب نفس المصدر، فإن نادي سانت غيلواز البلجيكي عرض على إدارة نادي لوغانو السويسري مبلغ 4.5 مليون يورو من أجل التعاقد مع محمد الأمين عمورة هذه الصائفة.

إلى ذلك، أضاف الإعلامي الفرنسي أن الدولي الجزائري يرغب في تغيير الأجواء ومغادرة لوغانو وخوض تجربة جديدة خارج البطولة السويسرية التي تبقى بطولة جد متواضعة، مقارنة بالبطولة البلجيكية.

وإلى جانب نادي سانت غيلواز البلجيكي، يملك محمد أمين عمورة عدة عروض أخرى، من سويسرا، تركيا وخاصة من الدوري الفرنسي.

وخطف المهاجم السابق لوفاق سطيف، الأنظار بشكل ملفت للانتباه مع فريقه لوغانو السويسري، بعد تألقه المتواصل في الموسم المنقضي، رغم عدم مشاركته بانتظام كلاعب أساسي.

ونفس الشيء تقريبا مع المنتخب الوطني، حيث تمكن في الفترة الأخيرة من فرض نفسه كورقة رابحة وإرغام الناخب الوطني جمال بلماضي على منحه فرصة ضمن التشكيلة الأساسية “لمحاربي الصحراء”، وهو ما تجسد في اللقائين الأخيرين للخضر.