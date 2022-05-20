نادي سلتيك الاسكتلندي يستهدف ضم زين الدين فرحات

يتواجد في وضعية لاعب حر ودوري الأبطال "يستهويه"

كشف موقع “أش أي تي سي” الانجليزي أن نادي سلتيك بطل الدوري الاسكتلندي هذا الموسم، يستهدف ضم الدولي الجزائري، زين الدين فرحات، المتواجد في وضعية لاعب حر بعد انتهاء عقده مع نادي نيم أولمبيك الفرنسي، خلال سوق التحويلات الصيفية المقبل.

ويتواجد اللاعب الجزائري ضمن قائمة مختصرة لخمسة لاعبين يريدهم النادي الاسكتلندي الشهير الموسم المقبل، حسب المصدر الانجليزي، الذي أكد بأن زين الدين فرحات يعد أحد مطالب المدرب الأسترالي لسلتيك، أونجيلوس بوستيكوغلو، تحسبا لدعم تشكيلته الموسم المقبل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وتابع ذات المصدر التأكيد على أن الوضعية التعاقدية الحالية لزين الدين فرحات (29 عاما) تغري كثيرا إدارة سلتيك، لأنها لن تكلف النادي الاسكتلندي الكثير من الأموال، على اعتبار أن فرحات حر من أي التزام وسيكتفي سلتيك بالاستجابة للمطالب المالية للاعب الجزائري دون تسديد أي قيمة مالية أخرى مرتبطة بتحويله.

وفي سياق آخر، كانت مصادر إعلامية فرنسية كشفت في وقت سابق بأن نجم نادي لوهافر الفرنسي السابق، يتواجد على رادار العديد من أندية “الليغ 1” وفي مقدمتها نادي مونبولييه، والتي ترغب في الاستفادة من الخبرة الكبيرة للدولي الجزائري في كرة القدم الفرنسية، وهو الذي كان أحسن لاعبي نادي نيم أولمبيك في “الليغ 1” قبل هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي، وعانى فرحات من مشاكل كثيرة مع نادي نيم أولمبيك هذا الموسم بسبب خلافاته القوية مع إدارة النادي، التي رفضت تسريحه لا في الميركاتو الصيفي أو الميركاتو الشتوي الماضيين، وابتعد نتيجة ذلك عن مباريات الفريق لفترة طويلة جدّا، حيث اكتفى بالمشاركة في 14 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

يجدر الذكر، أن فرحات وباتفاق مع الجهاز الفني عاد إلى الجزائر بداية شهر رمضان، ولم يعد للمشاركة لا في مباريات نيم أولمبيك أو التدريبات، حيث يدرس في الفترة الحالية العروض التي وصلته قبل الفصل في وجهته المستقبلية.