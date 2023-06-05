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رياضة
تلقى العديد من العروض من السعودية وكرواتيا

نادي ضمك السعودي ينهي ارتباطه بهلال سوداني

ع. ع
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نادي ضمك السعودي ينهي ارتباطه بهلال سوداني

ذكر تقرير إخباري، أن إدارة نادي ضمك السعودي، اتخذت قرارا بإنهاء الارتباط مع الدولي الجزائري العربي هلال سوداني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة “الرياضية” أن مصادر خاصة ذكرت أن المواجهة أمام أبها التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة يوم 22 ماي الماضي ضمن المرحلة الـ28 من دوري روشن السعودي، كانت الأخيرة لسوداني مع الفريق.

وأبدى سوداني، في تصريحات لصحيفة “الرياضية”، سعادته بتجربة الموسمين اللذين قضاهما مع ضمك. وكشف اللاعب عن تلقيه لعروض من أندية في دوري روشن السعودي وأخرى في دوري يلو لأندية الدرجة الثانية، إلى جانب عرض من ناد في الدوري الكرواتي الممتاز، موضحا أنه سيتخذ قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

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