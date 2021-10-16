نادي غوتزيبي التركي يسعى لضم نبيل بن طالب

الجزائري يتواجد دون فريق منذ رحيله عن شالك

يستعد اللاعب الجزائري، نبيل بن طالب، المتواجد دون فريق حاليا منذ نهاية عقده مع نادي شالك الألماني الصيف الماضي، للتخلص من شبح البطالة الذي يهدد مستقبله الكروي من خلال وجهة مفاجئة وغير متوقعة، ويتواجد نجم نادي توتنهام الانجليزي السابق على رادار نادي غوتزيبي التركي الساعي للاستفادة من الصفقة المجانية للنجم الجزائري.

بن طالب كان غادر شالك الصيف الماضي بعد نهاية عقده شهر جوان 2021، وفشل في التعاقد مع أي فريق خلال فترة التحويلات الصيفية، رغم أنه كان قريبا من الانضمام لنادي جنوى الإيطالي، الذي تفاوض مع مسؤوليه وأجرى الفحوص الطبية اللازمة لكنه رفض في الأخير مقترح النادي بإمضاء عقد يمتد لعام واحد فقط، قبل أن يلجأ إلى نادي أونجي الفرنسي للتدرب معه من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام تركية إن إدارة نادي غوتزيبي تدرس بجدية فكرة التعاقد مع نبيل بن طالب، من أجل تدعيم خط وسط النادي أحد أبرز النقاط السلبية في الفريق منذ بداية الموسم الجاري، بدليل احتلاله للمركز الـ18 برصيد 5 نقاط فقط.

ويراهن النادي التركي على خبرة النجم الجزائري في الدوريات الكبرى، على اعتبار أنه لعب في الدوري الانجليزي والبوندسليغا، وخبرته مع المنتخب الجزائري وهو الذي كان شارك معه حتى في مونديال البرازيل 2014، قبل أن يخرج من حسابات جمال بلماضي بسبب وضعيته الصعبة خلال الموسمين الأخيرين مع نادي شالك الألماني.