نادي غينت البلجيكي يجدد مفاوضاته لضم عبد القهار قادري

ينتهي عقده في جوان 2026

جدد نادي غينت البلجيكي رغبته الجادة في التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري عبد القهار قادري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مستغلًا تمرد اللاعب ورفضه العودة إلى تدريبات فريقه كورتريه بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.ووفقًا لما أورده موقع “والفوت” البلجيكي، فإن إدارة غينت أعادت فتح باب المفاوضات مع نادي كورتري، بعدما قوبل العرض الأول (500 ألف يورو) بالرفض.

وتشير التوقعات إلى أن كورتريه قد يبدي مرونة هذه المرة، في ظل رغبة قادري الصريحة في الرحيل وغيابه عن التحضيرات الصيفية.

وتواجه الصفقة بعض التعقيدات المالية، إذ يطالب كورتري بمبلغ لا يقل عن مليوني يورو، بسبب بند في عقد اللاعب يقضي بمنح ناديه السابق بارادو الجزائري نسبة 50% من قيمة البيع، هذا الشرط يزيد من تمسك إدارة كورتري بتحقيق أقصى استفادة ممكنة ماليًا.

منذ انضمامه إلى كورتري صيف 2021، شارك عبد القهار قادري في 110مباراة، سجل خلالها18 هدفًا وقدم 20تمريرة حاسمة، ليصبح من بين أبرز لاعبي الوسط في الدوري البلجيكي.

وتنتهي مدة عقده في جوان 2026، فيما تقدر قيمته السوقية حاليًا بـ2.2 مليون يورو وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.ويحظى اللاعب أيضًا باهتمام من أندية بارزة أخرى، على غرار أندرلخت، إلا أن الحسم يبقى مرهونًا بإرادة كورتري واستعداده لتقليص مطالبه المالية.