نادي كالياري يُقدّم 7 ملايين أورو لِانتداب فارس

قدّمت إدارة نادي كالياري الإيطالي عرضا بِقيمة 7 ملايين أورو، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس.

ويرتبط المدافع محمد فارس (25 سنة) مع نادي لازيو الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2025.

واقترحت إدارة نادي كالياري جلب فارس بِصيغة الإعارة مع إمكانية شراء العقد، لكن مسؤولي فريق لازيو رفضوا العرض، واشترطوا بيع الدولي الجزائري بِصفة نهائية هذه الصائفة، وبِمبلغ 8 ملايين أورو. كما ذكرته صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، الجمعة.

وترغب فرق فيورنتينا وتورينو وهيلاس فيرونا من إيطاليا بِدورها، في الاستفادة من خدمات محمد فارس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية. استنادا إلى المصدر ذاته.