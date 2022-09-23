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رياضة
لاعب الخضر يعيش أزمة كبيرة

نادي كريت اليوناني يريد إنهاء عقد زرقان

ط. ل
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نادي كريت اليوناني يريد إنهاء عقد زرقان

تقترب تجربة الدولي الجزائري، مهدي زرقان، في الدوري اليوناني لكرة القدم على النهاية، في وقت جد مبكر من الموسم الجاري.

أفادت مصادر إعلامية يونانية، أن نادي كريت اليوناني باشر في مفاوضات مع نظيره بوردو الفرنسي لفسخ عقد متوسط ميدانه الجزائري مهدي زرقان، هذا الأخير انتقل إلى اليونان في آخر ساعات الميركاتو الصيفي في شكل إعارة لموسم واحد مع إمكانية شراء عقده عند نهاية هذا الموسم .

وأوضحت ذات المصادر، أن الإطار الفني لنادي كريت اليوناني لم يقتنع بالمستوى الفني للاعب مهدي زرقان، هذا ما دفع رئيس الفريق إلى التحرك لفتح مفاوضات مع نادي بوردو لوضع حد للاتفاق السابق المبرم ما بين الفريقين بطريقة ودية.

للإشارة، فإن مهدي زرقان كان ضد فكرة الانتقال إلى نادي كريت اليوناني، لكنه أرغم على قبول العرض، بعد أن خرج من حسابات مدرب نادي بوردو دافيد غيون للموسم الجاري، علما أن بوردو يلعب في بطولة الدرجة الثانية وذلك عقب سقوطه من دوري الأضواء الموسم الماضي.

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