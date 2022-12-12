نادي لايبزيغ يدخل سباق ضم رامي بن سبعيني

رغم اقتراب بوروسيا دورتموند من حسم صفقته

كشف المدير الرياضي الجديد لنادي لايبزيغ الألماني، ماكس إيبرل، بأنه لن يدخر أي جهد أو يلتزم بأي قاعدة إذا أراد انتداب الظهير الأيسر الجزائري، رامي بن سبعيني، نجم نادي بوروسيا مونشغلادباخ، رغم ارتباطه بالأخير من خلال العمل داخل أسواره كمدير رياضي لمدة 23 عاما، بعد أن بات مدافع “الخضر” محل أطماع العديد من الأندية وعلى وجه التحديد الألمانية منها بفضل تجربته الكبيرة في “البوندسليغا”.

ويتواجد بن سبعيني (27 عاما) في وضعية نهاية عقد، على اعتبار أنه ينتهي بموفى الموسم الحالي شهر جوان المقبل، ورفض كل العروض التي وصلته من إدارة بوروسيا مونشغلادباخ لتجديد عقده، في وقت جرى الحديث فيه عن انضمامه المرتقب إلى نادي بوروسيا دورتموند في صفقة مجانية الصيف المقبل، على اعتبار أنه تحدث مع وكيل أعمال النجم الجزائري منذ فترة طويلة وتحصل على اتفاقه المبدئي.

إلى ذلك، لم يستبعد المدير الرياضي لنادي لايبزيغ، ماكس إيبريل، فرضية ضم الدولي الجزائري خلال الميركاتو الصيفي، رغم احتمال تأثير ذلك على علاقته بجماهير نادي بوروسيا مونشغلادباخ، أين عمل هناك لفترة طويلة جدّا، ورد على سؤال بهذا الخصوص خلال تقديمه لوسائل الإعلام: “بغض النظر عن حقيقة أنه لا ينبغي أن أذهب إلى غلادباخ بهذه العدوانية في الوقت الحالي، إلاّ أنه لا يوجد أي اتفاق بهذا الشأن”، وكانت وسائل إعلام ألمانية أشارت إلى أن إيبريل لا يمكنه ضم لاعبين من غلادباخ حاليا احتراما لعلاقته التاريخية مع النادي، وأوضح إيبريل موقفه بهذا الخصوص: “صحيح أنني عملت هناك لفترة طويلة قبل أن أنتقل إلى لايبزيغ، لكني سأقوم الآن بأفضل الانتقالات الممكنة لهذا النادي”، وتابع: “إذا اقتضى الأمر فسأبحث أيضًا عن صفقات في نادي غلادباخ، سأرى أي اللاعبين قد يكون مثيرًا للاهتمام بالنسبة لي”، ما يفتح المجال حسب ما أورده موقع “غلادباخ لايف” المهتم بمتابعة أخبار نادي غلادباخ، أمام لايبزيغ لمحاولة الفوز بصفقة بن سبعينني، وحتى الدولي الفرنسي، ماركوس تورام، اللذين يتواجدان في نفس الوضعية التعاقدية.

وأكد إيبرل، الذي كان يعمل مع بوروسيا مونشنغلادباخ منذ أكثر من 23 عامًا بأنه لم ولن يلتزم بأي اتفاق أخلاقي بهذا الشأن مع إدارة فريقه السابق لأنه يريد الأفضل لنادي لايبزيغ حاليا، وكشف: “وفقًا لكل هذا، لن أقول الآن أنني لن أحصل على لاعب من بوروسيا مونشغلادباخ”.

يجد الذكر، أن رامي بن سبعيني انضم إلى بوروسيا مونشغلادباخ ضيف عام 2019 قادما من نادي ستاد رين الفرنسي، وخاض منذ ذلك التاريخ 99 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة، ليصبح أفضل مدافع هداف في تاريخ النادي الألماني.