نادي ليل مهتم بضم زدادكة

يتواجد مدافع نادي كليرمون فوت ، حكيم زدادكة تحت أنظار نادي ليل الفرنسي، الذي يرغب في استقدامه خلال الميركاتو المقبل.

وحسب موقع “فوت ميركاتو”، فإن نادي ليل الفرنسي مهتم بضم الظهير الأيمن الفرانكو جزائري، خاصة وأن عقد اللاعب مع ناديه كليرمون فوت، ينتهي في جوان المقبل.

وأضاف نفس المصدر، أنه إلى جانب نادي ليل، هناك أندية فرنسية تتابع باهتمام حكيم زدادكة، من بينها نادي مارسيليا، ونادي مونبوليي.

ويعد حكيم زدادكة، من بين المرشحين لتدعيم كتيبة بلماضي بمناسبة المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، بفضل تألقه مع ناديه كليرمون فوت في الدوري الفرنسي.