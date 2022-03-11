-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
6 سنوات حبسا بحق بشير طرطاق في قضيتي تزوير التشريعيات و”مدام مايا”
رياضة

نادي ليل مهتم بضم زدادكة

سليم.ع
  • 27
  • 0
نادي ليل مهتم بضم زدادكة

يتواجد مدافع نادي كليرمون فوت ، حكيم زدادكة تحت أنظار نادي ليل الفرنسي، الذي يرغب في استقدامه خلال الميركاتو المقبل. 

وحسب موقع “فوت ميركاتو”، فإن نادي ليل الفرنسي مهتم بضم الظهير الأيمن الفرانكو جزائري، خاصة وأن عقد اللاعب مع ناديه كليرمون فوت، ينتهي في جوان المقبل.

وأضاف نفس المصدر، أنه إلى جانب نادي ليل، هناك أندية فرنسية تتابع باهتمام حكيم زدادكة، من بينها نادي مارسيليا، ونادي مونبوليي.

ويعد حكيم زدادكة، من بين المرشحين لتدعيم كتيبة بلماضي بمناسبة المباراة الفاصلة أمام الكاميرون، بفضل تألقه مع ناديه كليرمون فوت في الدوري الفرنسي.

مقالات ذات صلة
الغامبي غاساما لإدارة موقعة تشاكر بين الجزائر والكاميرون

الغامبي غاساما لإدارة موقعة تشاكر بين الجزائر والكاميرون

رسميا.. هذا هو حكم مباراة الكاميرون والجزائر

رسميا.. هذا هو حكم مباراة الكاميرون والجزائر

غوارديولا يحدد الأمر الذي لا يقوم به محرز مقارنة ببعض زملائه

غوارديولا يحدد الأمر الذي لا يقوم به محرز مقارنة ببعض زملائه

بن رحمة أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته مع وست هام

بن رحمة أمام فرصة ذهبية لاستعادة مكانته مع وست هام

المنتخب الوطني لكرة اليد في أول تربص بقيادة مدربه الجديد

المنتخب الوطني لكرة اليد في أول تربص بقيادة مدربه الجديد

“اللّعب خشان” وعلى اتحاد الكرة الجزائري الحيطة والتحرّك

“اللّعب خشان” وعلى اتحاد الكرة الجزائري الحيطة والتحرّك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد