نادي ليل يهنئ آدم وناس

هنأت إدارة نادي ليل الفرنسي، الدولي الجزائري آدم وناس بمناسبة عيد ميلاده الـ27 .

وقالت إدارة ليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “نجمنا آدم وناس يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27، عيد ميلاد سعيد يا نجم”.

كما كتبت عبر حسابه على منصة “إكس”: “صاحب الرقم 11، آدم وناس، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ27، عيد ميلاد سعيد آدم وناس”.

وكانت إدارة نادي ليل قد هنأت آدم وناس وزميله بن طالب أمسية الجمعة، بمناسبة عودتهما إلى قائمة المنتخب الجزائري.

Joyeux anniversaire 𝑶𝒖𝒏𝒊 🥳 Notre numéro 𝟏𝟏 @AdamOunas1996 fête ses 𝟐𝟕 ans aujourd’hui 🤩 pic.twitter.com/3oSjrVegBC — LOSC (@losclive) November 11, 2023

وغاب الثنائي المذكور عن “الخضر” خلال التربص السابق، بسبب الإصابة.

وعلّق آدم وناس عبر صفحته الرسمية على عودته إلى صفوف “الخضر”، حيث كتب “الحمد لله”.