نادي ليون الفرنسي يريد آدم زرقان لأربعة مواسم

يرغب في مغادرة البطولة البلجيكية

كشفت تقارير إعلامية بلجيكية متخصصة، أن الدولي الجزائري آدم زرقان الذي ينشط في نادي شارل لوروا البلجيكي، يرغب في مغادرة البطولة البلجيكية لكرة القدم والالتحاق بالبطولة الفرنسية من بوابة أحد الفرق الفرنسية المهتمة باللاعب السابق لنادي بارادو.

قال مصدر مؤكد لـ”الشروق” إن نادي ليون الفرنسي يكون قد قدّم عرضا للحصول على خدمات الدولي الجزائري، لمدة أربع سنوات، العرض قدّم له من طرف الرئيس السابق أولاس الذي غادر الفريق في الساعات الماضية تاركا مكانه للملاك الجدد للفريق، غير أن العقد حسب مصادرنا مازال قائما باعتبار أن النادي يبحث على لاعب في وسط الميدان، والدولي الجزائري يستوفي على الشروط التي يبحث عنها النادي، زد على ذلك أن زرقان ماليك والد اللاعب أدم يكون قد طلب من ابنه الخروج من البطولة البلجيكية إذا أراد التألق أكثر.

وبالإضافة إلى ليون، كانت العديد من الأندية الفرنسية الأخرى، وكذا ناد إيطالي، تحركت مؤخرا للحصول على خدمات الدولي الجزائري غير أن اللاعب مازال لم يفصل في مستقبله بعد.

ويرتبط اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مع نادي شارلوروا البلجيكي بعقد، بدأت مدته في صيف 2021 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2027.

وكان موسم فريق شارلوروا قد انتهى مؤخرا، بعد إسدال ستار منافستي البطولة البلجيكية والكأس، ما يعني أن زرقان ركن إلى العطلة الصيفية مبكرا.

إلى ذلك، أوضحت ذات المصادر الإعلامية أن إدارة نادي بروج البلجيكي متحمسة لجلب متوسط الميدان الجزائري هذه الصائفة، لكن هذه الرغبة لم تترجم بعد إلى اتصال رسمي وتقديم العرض.

وعكس فريق شارلوروا الذي أنهى المشوار في المرتبة التاسعة، يخوض نادي بروج هذه الأيام رفقة ثلاث فرق أخرى (رباعي الصدارة)، بطولة مصغرة لنيل لقب البطولة البلجيكية.

ويطمح آدم زرقان (23 سنة) إلى ترك البطولة البلجيكية هذه الصائفة، وخوض تجربة احترافية جديدة في بطولة أخرى، خاصة وأن أخبارا سابقة أفادت أن اللاعب الجزائري قد تلقى عروضا ملموسة من بعض الأندية الفرنسية دون تحديد اسم هذه الأندية.

وكان الدولي الجزائري آدم زرقان، فاز بجائزة أفضل لاعب لشهر فيفري في ناديه شارلوروا البلجيكي، حيث تنافس مع زميله في الفريق الحارس هيرفي كوفي. وسبق لآدم زرقان وأن توج في ناديه البلجيكي، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر