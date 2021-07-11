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رياضة
لم يلق الإجماع رغم قدراته وأرقامه المميزة

نادي مارسيليا يرفض ضم فرحات

ن. ب
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نادي مارسيليا يرفض ضم فرحات

رفض نادي مارسيليا الفرنسي انتداب الدولي الجزائري زين الدين فرحات مهاجم نيم الفرنسي، في فترة التحويلات الحالية.

وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن اللاعب لم يلق الإجماع في النادي الفرنسي، رغم قدرات اللاعب وأرقامه التي تتحدث عنه في دوري الدرجة الأولى الفرنسية الموسم الماضي.

وتألق فرحات بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع نيم، حيث أسهم في 16 هدفا ما بين صناعة وتسجيل خلال إجمالي 30 مباراة شارك فيها.

وفضلا عن مارسيليا فقد تم ربط اسم الدولي الجزائري في فترة سابقة، بناديي ستراسبورغ الفرنسي وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي، الساعيين لتقوية صفوفهما بمهاجم جديد في الموسم المقبل.

ورغم أن عقد الدولي الجزائري مع نادي نيم ينتهي في جوان 2022، إلا أن إدارة النادي منحته الضوء الأخضر للرحيل بعد سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية.

ووفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، المختص بتقييم أسعار اللاعبين، فإن القيمة التسويقية لزين الدين فرحات حاليا تبلغ 8 ملايين يورو.

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