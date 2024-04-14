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رياضة

نادي مازيمبي الكونغولي يعلن وفاة كالابا ثم يتراجع!

عمر سلامي
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نادي مازيمبي الكونغولي يعلن وفاة كالابا ثم يتراجع!
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الزامبي رينفورد كالابا

تراجع نادي مازيمبي الكونغولي عن إعلان وفاة لاعبه السابق، الزامبي رينفورد كالابا، الذي تعرض لحادث مرور.

ونشر نادي مازيمبي السبت، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” بيانا، قال فيه: “يا لها من خسارة، لم ينج كالابا من حادث سير وقع في زامبيا، بين كابوي ولوساكا”.

وعاد حساب مازيمبي على “فايسبوك” لينفي وفاة اللاعب، وقال: ” سمعنا للتو من الفريق الطبي الذي استقبل كالابا، أنه تم إعلان وفاته من طرف خدمات الطوارئ، التي استقبلت اللاعب السابق لمازيمبي، نتيجة حادث مروري خطير”.

وأضاف: “الأطباء الذين استقبلوه، وضعوه في غيبوبة صناعية، وحالته حرجة”.

ويعد كالابا أحد أبرز اللاعبين في تاريخ مازيمبي، حيث انضم للنادي في 2011، واستمر حتى شهر جويلية من العام الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وتوج كالابا مع مازيمبي بعدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال إفريقيا 2015، والسوبر الإفريقي 2011 و2016، وكأس الكونفيدرالية 2016، كما فاز مع زامبيا بكأس الأمم الإفريقية 2012.

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