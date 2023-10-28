نادي مونبلييه يريد ضم تيطراوي

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي مونبيلييه الفرنسي يريد الظفر بخدمات متوسط ميدان نادي بارادو ياسين تيطراوي.

وكشف الإعلامي البلجيكي ساشا تافولييري، عبر حسابه على منصة “إكس” أن النادي الفرنسي شرع في المفوضات الأولى من أجل ضم لاعب نادي بارادو.

🇫🇷 Infos #mercato :

🔶🔷 Le #MHSC ne lâche pas Yacine Titraoui ! Déjà intéressé par les services du milieu central algérien, le Montpellier Hérault a entamé les premières discussions avec son club, le #ParadouAC mais se heurte pour l’instant à l’inflexibilité des Algériens sur… pic.twitter.com/1Uj4b5HKf1 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) October 28, 2023

وأضاف ساشا تافولييري، أن النقطة التي يتم التفاوض عليها حاليا، هي نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم تيطراوي خلال الصائفة الماضية، في مقدمتها نادي دينامو زغرب الكرواتي، وشارلوروا البلجيكي.