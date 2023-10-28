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رياضة

نادي مونبلييه يريد ضم تيطراوي

عمر سلامي
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نادي مونبلييه يريد ضم تيطراوي
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ياسين تيطراوي

أكدت تقارير إعلامية، أن نادي مونبيلييه الفرنسي يريد الظفر بخدمات متوسط ميدان نادي بارادو ياسين تيطراوي.

وكشف الإعلامي البلجيكي ساشا تافولييري، عبر حسابه على منصة “إكس” أن النادي الفرنسي شرع في المفوضات الأولى من أجل ضم لاعب نادي بارادو.

وأضاف ساشا تافولييري، أن النقطة التي يتم التفاوض عليها حاليا، هي نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم تيطراوي خلال الصائفة الماضية، في مقدمتها نادي دينامو زغرب الكرواتي، وشارلوروا البلجيكي.

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