نادي “ميتز” يؤكد رحيل الدولي الجزائري فريد بولاية عن صفوفه

رفض تجديد عقده بعد سقوط الفريق إلى الدرجة الثانية

أعلن، الثلاثاء، نادي “ميتز” الفرنسي، رحيل لاعبه الجزائري، فريد بولاية، بصفة أكيدة عن الفريق بعد خمسة مواسم من العطاء والتألق بألوانه، منذ انضمامه إليه لأول موسم في صيف عام 2018 قادما من نادي جيرونا الإيطالي.

وأوضح نادي “ميتز” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أن بولاية قرر عدم تجديد عقده بعد نهايته يوم 30 جوان الجاري. ولهذا، تمنى له حظا موفقا في مسيرته المستقبلية. كما استعرض النادي إحصائيات صانع ألعابه خلال السنوات الخمس التي قضاها معه، التي شارك فيها في 132 مباراة وسجل 18 هدفا.

ويعود سبب رحيل بولاية عن نادي “ميتز” إلى رفضه اللعب في بطولة الدرجة الثانية بعد سقوط الفريق، ويبحث مهاجم الخضر عن تجربة جديدة سواء في الليغ 1 أم البطولات الأوروبية الأخرى، حيث يملك عروضا عديدة من سترازبورغ وباستيا، أو في الليغا الإسبانية من خيتافي ورايو فاليكانو اللذين يرغبان في التعاقد معه، إضافة إلى عروض من بطولات عربية، حيث يتنافس عليه قطبا كرة القدم المصرية الزمالك والأهلي.