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رياضة

نادي ميلان يودّع صانع أمجاده بهذه الكلمات

عمر سلامي
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نادي ميلان يودّع صانع أمجاده بهذه الكلمات
أرشيف
سيلفيو برلسكوني

أعرب نادي ميلان الإيطالي، عن حزنه العميق، بعد وفاة رئيسه السابق سيلفيو برلسكوني، عن عمر يناهز 86 عاما.

ونعى نادي ميلان رئيسه الأسطوري، وقال عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: ” “نادي ميلان يشعر بحزن عميق لرحيل سيلفيو بيرلوسكوني الذي لن ينسى”.

وأضاف النادي الإيطالي: ” سنحلم غدا بأهداف أخرى، ونسعى إلى المزيد من الانتصارات، من أجل حلم يسمى ميلان، شكرا سيدي الرئيس ستبقى دائما معنا”.

ومن جهته ودع المدرب أنشيلوتي، الرئيس التاريخي لميلان، ونشر صورة له مع برلسكوني، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب عليها: “حزن اليوم لا يمحو اللحظات السعيدة التي قضيناها معًا. يبقى الامتنان لك كرئيس، وقبل ذلك كرجل ذكي ووفي وصادق وحيوي.. أنت حجر الأساس في مغامرتي كلاعب كرة قدم أولا، ثم كمدرب.. شكرا لك أيها الرئيس”.

وعاش ميلان إحدى أنجح الحقب في تاريخه، خلال فترة رئاسة برلسكوني بفوزه بدوري الأبطال 5 مرات ومونديال الأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، والدوري الإيطالي 8 مرات، وكأس إيطاليا مرة، وكأس السوبر الإيطالي 7 مرات”.

وتوفي سيلفيو برلسكوني، الإثنين، عن عمر يناهز 86 عاما، بعدما نقل إلى مستشفى سان رافائيل بميلانو عقب تدهور حالته الصحية.

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