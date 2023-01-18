نادي نانت الفرنسي يضم الجزائري جوان حجام

سيكون محل متابعة من الطاقم الفني الوطني

ضم نادي نانت الفرنسي، الثلاثاء، إلى صفوفه المدافع الفرانكو-جزائري، جوان حجام، بعقد لأربعة مواسم ونصف إلى غاية سنة 2027 قادما من نادي باريس أف سي الناشط في بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وأعلن “الكناري” عن الصفقة التي أبرمها مع الظهير الأيسر لنادي باريس أف سي، جوان حجام، الذي انتقل بشكل نهائي إلى نادي نانت، وذلك بمباركة من المدرب كومبواري الذي وجد في اللاعب كل المؤهلات لتعزيز خط دفاعه خلال الميركاتو الشتوي، وهو يراهن عليه لبناء منظومته الدفاعية في السنوات الأربع القادمة.

وسيكون جوان حجام الذي يلعب حاليا لمنتخب فرنسا لأقل من 20 عاما محل متابعة من الطاقم الوطني الجزائري بقيادة جمال بلماضي، الذي يبحث عن العصافير النادرة أينما كانت لتعزيز صفوف المنتخب في كل فترة بلاعبين جدد من المستوى العالي.

وربما سينضم جوان في يوم من الأيام للمنتخب الوطني، لكن ليس حاليا، لأن الأمر يعتبر صعب ما دام أن الخضر يتوفرون على لاعبين في المستوى في مركز الظهير، فهناك رامي بن سبعيني والوافد الجديد ريان آيت نوري مدافع ويلفرهمتون الانجليزي الذي سيعزز الخط الخلفي للمنتخب بداية من شهر مارس القادم، بعد أن تم تأهيله من قبل الفيفا لحمل الألوان الوطنية، علما أنه سابقا كان يحمل الجنسية الرياضية الفرنسية.