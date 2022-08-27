نادي نيس الفرنسي يريد حسام عوار

يضم أربعة لاعبين جزائريين يلعبون في تشكيلة بلماضي

أكدت، السبت، مصادر صحفية عن اهتمام نادي نيس الفرنسي بخدمات اللاعب حسام عوار، الذي يواجه مشاكل كبيرة مع فريقه ليون الفرنسي مع مطلع الموسم الكروي.

كشف موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، عن اهتمام نادي نيس الفرنسي بخدمات لاعب ليون ليون الفرنسي، حسام عوار، ووضعه كأولية مثلما ذكره موقع العين في نهاية الميركاتو، وضمان لاعب من أعلى مستوى في وسط الميدان الهجومي، بناء على رغبة المدرب السويسري لوسيان فافر.

ويتسم نادي نيس منذ بداية الموسم الجاري، بحُلة جزائرية خالصة، باعتباره يضم في صفوفه ما بين الفريق الأول والرديف، أربعة لاعبين من تشكيلة بلماضي وهم بوداوي وعطال وديلور وبراهيمي.

وأوضح المصدر أن إدارة نيس واثقة من قدرتها على حسم الأمور مع ليون بشأن عوار، خاصة وأنها تمتلك الأموال اللازمة، وهي مستعدة لصرف 15 مليون يورو كاملة لشراء السنة المُتبقية من عقده.

وأشار الموقع الفرنسي لوجود اعتراض من جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، على تلك الخطوة، خوفا من تدعيم نيس، الذي يعتبر من الفرق التي تمتلك طموحات للتنافس على المراكز المؤهلة للمنافسات الأوروبية. ويرى أولاس أن التحاق عوار بـ”العقبان”، سيكون تعزيزا لمنافس شرس بلاعب موهوب، وبالتالي، فإنه يُفضل ربح الوقت لعل وعسى يتحصل على مُقترح جديد من نوتنجهام فورست وكريستال بالاس الإنجليزيين.