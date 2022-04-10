نادي وستهام الإنجليزي يقرّر بيع بن رحمة الصيف المقبل

كشف موقع “كلاريت أند هوغ” الإنجليزي أن إدارة نادي وستهام الإنجليزي تستعد لعرض الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، للبيع خلال سوق التحويلات الصيفية بعد موسمين فقط من انضمامه إلى النادي اللندني، وأكد ذات المصدر بأن طريقة لعب نجم “الخضر” لا تتوافق مع الفكر التكتيكي للمدير الفني لـ”المطارق”، ديفيد مويس.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا إلى وستهام قادمًا من برينتفورد في أكتوبر عام 2020، وأمضى الأشهر الثلاثة الأولى معارا في استاد لندن بصفقة بلغت 4 ملايين جنيه إسترليني، قبل أن يضمه “المطارق” في صفقة دائمة بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني خلال شهر جانفي 2021.

وشرح ذات المصدر وضعية الدولي الجزائري بالقول في تقريره: “بن رحمة ليس مناسبًا للطريقة التي يلعب بها وستهام أو الطريقة التي يضغط بها أو طريقة الهجوم المضاد”، وأضاف كاتب التقرير: “أعتقد أنه لاعب موهوب بشكل مذهل لكنه يقع بين هوامش ما يتطلبه فريقنا من حيث التمركز”، وأضاف: “إنه ليس سريعًا بما يكفي ليكون لاعب جناح ويفتقر إلى القوة لاختراق الدفاع. أفضل مركز له ربما يكون خلف المهاجمين، لكنه يميل إلى الاحتفاظ كثيرا بالكرة بدلاً من التمرير بسرعة مثل لانزيني”، وزاد: “أعتقد أن بن رحمة سيقدم أداءً جيدًا في فريق يعتمد على الاستحواذ ولكن ليس مع وستهام”.

إلى ذلك، لم يتردد موقع “هامرز نيوز”، في تبني وجهة نظر موقع “كلاريت أند هوغ” وأكد بأن “أيام اللاعب الجزائري في الملعب الأولمبي بلندن باتت معدودة”، لكنه اعترف بأن بن رحمة كان ضحية لمدربه الاسكتلندي، وقال بهذا الخصوص: “مويس لم يحصل في الواقع على أفضل النتائج من بن رحمة بسبب معاملته القاسية له”، وتابع: “في حقيقة الأمر بن رحمة يحتاج ببساطة إلى فعل المزيد. بسبب فقدانه للثقة كان يفتقر إلى أي نوع من النّية والاستعداد لمواجهة المدافعين المنافسين”، وأردف: “كان من الرائع لو استطاع مويس الحصول على أفضل ما في بن رحمة، لكن هذا لم يحدث، ولن يكون من المفاجئ بيعه في فترة الانتقالات الصيفية”.

يجدر الذكر أن سعيد بن رحمة نجح في تسجيل تسعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة في 40 مباراة خاضها مع وستهام في مختلف المسابقات هذا الموسم.