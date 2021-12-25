نادي وست هام الإنجليزي يحضر لضم خليفة بن رحمة

بسبب مشاركته في كأس إفريقيا مع "الخضر"

بدأت إدارة نادي وست هام الإنجليزي مساعيها من أجل البحث عن خليفة لنجمها الجزائري، سعيد بن رحمة، الذي سيغيب عن حوالي 10 مباريات كاملة عن النادي اللندني بسبب مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون في الفترة من 9 جانفي إلى 6 فيفري المقبلين، وهو العامل الذي حرّك إدارة المطارق في محاولة لتعويض لاعبها الجزائري المؤثر في نتائج النادي.

وكان نادي وست هام من ضمن الأندية الإنجليزية والأوروبية التي ضغطت بقوة على اللاعبين والاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل موعد إجراء كأس أمم إفريقيا أو حتى إلغائها، لكن مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرروا بعد العديد من الاجتماعات التمسك بتنظيم المسابقة في موعدها المحدد، الأمر الذي أثار حالة طوارئ لدى العديد من الأندية الأوروبية.

وقال موقع “هامرز نيوز” البريطاني والمتخصص في متابعة أخبار نادي وست هام، قفي تقرير له إن إدارة المطارق وضعت اللاعب الويلزي، برينان جونسون، 20 سنة فقط، وينشط حاليا مع نادي نوتنغهام فوريست الإنجليزي، على رأس أولوياتها من أجل ضمه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وتوقع ذات المصدر أن تصل الصفقة لحدود 20 مليون جنيه إسترليني، نفس المصدر أكد بأن اللاعب الذي يرشحه الإنجليز ليخلف غاريت بيل من حيث النجومية في المنتخب الويلزي، يعد موهبة صاعدة وواعدة، خاصة أنه ينشط في منصب صانع الألعاب الذي يشغله في الغالب بن رحمة مع كتيبة المدرب الاسكتلندي، ديفيد مويز، الذي تحمس مرة أخرى لضم لاعب آخر من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى بعد نجاح صفقة الجزائري سعيد بن رحمة، علما أن الأخير مهدد بتضييع مكانته الأساسية في وست هام على اعتبار أنه سيغيب عن 10 مباريات كاملة.