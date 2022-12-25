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رياضة

نادي ولفرهامبتون يُحدّد سعر آيت نوري

علي بهلولي
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نادي ولفرهامبتون يُحدّد سعر آيت نوري
ح.م
ريان آيت نوري

حدّدت إدارة نادي ولفرهابتون الإنجليزي سعر لاعبها الجزائري المُغترب ريان آيت نوري، عشية افتتاح سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط ريان آيت نوري (21 سنة) مع نادي ولفرهامبتون الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

ويُبدي مسؤولون نادي نيس تحمّسا للاستفادة من جلب المدافع آيت نوري، بداية من جانفي المقبل.

لكن إدارة نادي ولفرهامبتون الانجليزي تشترط استلام مبلغ لا يقلّ عن 25 مليون أورو، وهي قيمة مالية ضخمة، تُصعّب مأمورية مسؤولي فريق نيس في الاستفادة من خدمات اللاعب الجزائري المُغترب. يقول الموقع المحلّي “لو 10 سبور” في تقرير له بِهذا الصّدد نشره، الأحد.

ويحوز ريان آيت نوري قدرات فنية رهيبة، جعلت موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي يُصنّفه ضمن خانة أفضل المدافعين الشباب الواعدين في أوروبا هذه الأيّام. وذلك في تقرير له نشره، الأحد.

وكان الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قد صرّح مُؤخّرا بِأن ريان آيت نوري وافق على ارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”. وقد يحضر في أواخر مارس المقبل مُواجهتَي النيجر، بِرسم الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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