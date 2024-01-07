نادٍ آخر يدخل سباق الاستفادة من خدمات بن رحمة

دخل نادٍ آخر سباق انتداب اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وترغب إدارة نادي توتنهام خامس ترتيب “البريمرليغ” في الاستفادة من خدمات بن رحمة، وتُجري هذه الأيّام مفاوضات مع نظيرتها لدى فريق وست هام.

واقترحت إدارة نادي توتنهام جلب الدولي الجزائري بِصيغة الإعارة، لِمدّة 6 أشهر حتى الـ 30 من جوان المقبل، مع إمكانية شراء العقد في الصيف المقبل. لكن مسؤولي فريق وست هام اشترطوا تسريح بن رحمة دفعة واحدة واستلام مبلغ 23 مليون أورو.

ووفقا لِتقرير نشره الموقع الإنجليزي “فوتبال إنسايدر”، الأحد، فإن المفاوضات لا تزال جارية بِهذا الشّأن. وأشار إلى أن ناديَين آخرَين يرغبان بِدورهما في جلب بن رحمة، وهما ولفرهامبتون الإنجليزي وليون الفرنسي.

وأضاف أن بن رحمة يُريد تغيير الأجواء بِسبب افتقاده للمنصب الأساسي، وأن إدارة ناديه وست هام لا تستعجل تسريحه، وتنتظر عرضا ماليا محترما إلى غاية إسدال ستار سوق الانتقالات في “البريمرليغ” بِتاريخ الفاتح من فيفري المقبل.

وتُضاف هذه الأندية الثلاثة إلى أولمبيك مرسيليا الفرنسي وفرق أخرى من البطولة السعودية، أبدت مُؤخّرا رغبتها في الاستفادة من خدمات سعيد بن رحمة.