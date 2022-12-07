نادٍ أوروبيّ في مفاوضات لِجلب هدّاف البطولة الوطنية

يرغب مسؤولو نادٍ أوروبي في انتداب اللاعب الدولي الجزائري أحمد كندوسي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط متوسّط الميدان كندوسي (23 سنة) مع نادي وفاق سطيف بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وترغب إدارة نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي في جلب كندوسي في جانفي المقبل، مُعارا لِمدّة 6 أشهر، مع إمكانية شراء العقد في صيف 2023.

ولا تُمانع إدارة نادي “النّسر الأسود” في تسريح ابن بلدية غريس (ولاية معسكر) شهر جانفي المقبل، لكن بِصفة نهائية وليس بِصيغة الإعارة.

ووفقا لِموقع “فوتبال اسكتلند” في تقرير له نشره بِهذا الشّأن، الأربعاء، فإن المفاوضات لا تزال جارية، مُشيرا إلى أن مسؤولي الرّينجرز يجدون منافسة من قبل فريق كرواتي، لم يكشف عن اسمه.

ويتصدّر كندوسي لائحة هدّافي البطولة الوطنية للموسم الحالي، بِرصيد 8 أهداف.

ويُمثّل أحمد كندوسي ألوان المنتخب الوطني المحلّي، الذي ينتظره موعد كبير بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري المُقبلَين، مُمثّل في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة. فهل يقبل المسؤول الفني الأوّل مجيد بوقرة بِهذه الصفقة؟ أو عكس ذلك، هل هندس بوقرة لِهذه المفاوضات؟ على اعتبار أنه ارتدى زيّ نادي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي ما بين 2008 و2011، ويعرف “البيت” جيّدا.