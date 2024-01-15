نادٍ سويدي يدعو إلى مُعاقبة الصّهاينة

دعت إدارة نادي بروليتارن السويدي اتحاد الكرة المحلّي و”الفيفا”، إلى مُعاقبة منتخبات الكيان الصّهيوني، بِسبب الجرائم الوحشية للمُحتلّ في فلسطين.

وبعثت إدارة نادي بروليتارن رسالة إلى رئيس اتحاد الكرة السويدي فريديريك رينفلت، جاء فيها: “هل ترغب الرّياضة السويدية في تذكيرها بِأنها صامتة، وبِالتالي مُتواطئة مع أفعال إسرائيل؟”.

وأضافت: “من أجل المساهمة في كسر جدار الصّمت حول دور الرياضة، ندعوكم إلى مناقشة مفتوحة في غوتنبرغ (المدينة حيث يقع مقرّ النادي). يُمكنكم اختيار التاريخ حسب الموضوع”.

وتابعت إدارة نادي بروليتارن تقول بِاستغراب: “على الرّغم من أنّنا نشهد إبادة جماعية مُستمرّة، إلّا أنّنا لم نسجّل أيّ ردّ فعل من الاتحادَين الدولي والسويدي لِكرة القدم”.

وتساءلت في الختام عن سياسة الكيل بِمكيالَين: “على النقيض من ذلك، وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وبعد يومين فقط، قرّرت الرياضة السويدية مع اتحادات بلدان الشمال (منطقة اسكندنافيا) المقاطعة الرّياضية لِروسيا. نحن مُقتنعون بأن الكثير من الناس يتساءلون عن سبب معاملة الشباب الرياضي بِشكل مختلف”.

ودعّمت إدارة نادي بروليتارن رسالتها بِصور وأشرطة فيديو، تُبرز همجية الصّهاينة وممارستهم لِإبادة فظيعة. ومُعاناة الفلسطينيين بِسبب القصف المُتوحّش، وأيضا تدمير البنية التحتية.

ووفقا لِأحدث تقارير الصّحافة المحلّية، فإن اتحاد الكرة السويدي ردّ على هذه الرّسالة، بِالقول إنّه يدرس الأمر لِاتّخاذ القرار المُناسب لاحقا.