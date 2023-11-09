نادٍ صهيوني يفسخ عقد لاعب دعت زوجته إلى السّلام في فلسطين

فسخت إدارة نادي مكابي حيفا الصّهيوني عقد لاعبها ضياء سبع، بِسبب دعوة زوجته إلى إحلال السّلام في فلسطين.

ولجأت زوجة اللاعب ضياء سبع إلى منصّة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وطالبت المجتمع الدولي بِوضع حدّ للحرب في فلسطين. الأمر الذي حرّض إدارة نادي مكابي حيفا الصّهيوني على فسخ عقد زوجها اللاعب.

وكان صانع الألعاب ضياء سبع (30 سنة) قد انضمّ إلى نادي مكابي حيفا الصّهيوني في جانفي الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في صيف 2028.

وسبق للاعب ضياء سبع المشاركة مع المنتخب الصّهيوني في 11 مباراة دولية، ما بين 2018 و2020. وسجّل 3 أهداف.