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رياضة

نادٍ فرنسي يضغط على ديلور لِإمضاء العقد

علي بهلولي
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نادٍ فرنسي يضغط على ديلور لِإمضاء العقد
ح.م

طلبت إدارة نادٍ فرنسي من مديرها الرياضي الضّغط على مُمثّلي أعمال اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور، لِجلبه إلى صفوف فريقها الكروي.

ولا ينتمي المهاجم ديلور (32 سنة) إلى أيّ نادٍ، منذ أن فسخ عقده مع فريق أم صلال القطري في فيفري الماضي.

وكلّفت إدارة نادي سانت إيتيان المنسّق الرياضي لويك بيران، بِالتواصل مع محيط ديلور، على أمل إقناع الدولي الجزائري بِالقدوم إلى فريقها الذي حقّق الصّعود إلى بطولة فرنسا للقسم الأوّل مُؤخّرا.

وفي تقرير له نشره بِهذا الصّدد، الأحد، ذكر الموقع المحلّي “توب ميركاتو” بِأن أندي ديلور يرغب في العودة إلى ناديه الأسبق مونبلييه الفرنسي. وهو سرّ ضغط إدارة فريق سانت إيتيان على مُمثّلي أعمال الدولي الجزائري لِصرفه عن التفكير في هذه الوجهة.

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