نادٍ يُريد جلب زروقي بِهذا المبلغ

يوجد اللاعب الدولي الجزائري رامز زروقي أمام منعرج، له صلة بِسوق الانتقالات الصيفية.

ويرتبط متوسّط الميدان زروقي (24 سنة) مع نادي تفينتي إنشخيده الهولندي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وأدرجت إدارة نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي اسم زروقي، ضمن قائمة لاعبين ترغب في جلبهم هذه الصّائفة. تقول الصحيفة الهولندية “تفينتي إنسايت” في تقرير لها نشرته، الأربعاء.

ويُمكن لِزروقي أن ينتقل إلى مرسيليا بِمبلغ 8 ملايين أورو، في حال إبرام الصّفقة هذه الصّائفة. استنادا إلى المصدر ذاته.

ويتموقع فريق أولمبيك مرسيليا ثانيا في لائحة ترتيب البطولة الفرنسية، قبل 6 جولات عن إسدال السّتار. وهو مُرشّح بِقوّة لِحجز مقعد في منافسة رابطة أبطال أوروبا طبعة 2023-2024.