ناد ألماني يفوز على رفقاء محرز بسداسية

تلقى نادي الأهلي السعودي خسارة ثقيلة أمام هايدنهايم الألماني بنتيجة سنة أهداف مقابل هدفين، في مباراة ودية تحضيرية.

ولم يشارك قائد “الخضر” رياض محرز في المباراة، حيث كان متواجدا بالملعب، وتابع كل أطوارها.

وغاب محرز عن المواجهة بسبب التحاقه المتأخر بتربص الأهلي السعودي في النمسا، في حين شارك رياض بودبوز أساسيا.

ويخوض الأهلي معسكره الحالي في النمسا استعدادا للموسم الجديد، وأبرم النادي السعودي صفقات من العيار الثقيل حيث ضم حارس المرمى الدولي السنغالي إدوار مندي من تشيلسي، والمهاجم الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول والنجم الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي.