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رياضة

ناد أمريكي يكرّم نجمه السابق بأقصر عقد في تاريخ كرة القدم

عمر سلامي
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ناد أمريكي يكرّم نجمه السابق بأقصر عقد في تاريخ كرة القدم
ح.م
أوزفالدو ألونسو

وقع اللاعب أوزفالدو ألونسو الملقب بـ”أوزي”، مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي، على عقد ليوم واحد.

ومنح نادي سياتل ساوندرز الأميركي نجمه السابق لاعب خط الوسط أوزفالدو ألونسو الملقب بـ”أوزي” عقدا ليوم واحد، تكريما لمسيرته المذهلة مع الفريق، ليصبح بذلك أقصر عقد في تاريخ كرة القدم.

وأعلن نادي ساوندرز في بيان أن اللاعب الكوبي سيعاود توقيع عقد ليوم واحد هذا الأسبوع، لأنه يمثل الروح الحقيقية للنادي ويتمتع بمهارات فائقة على الملعب بالإضافة إلى شخصيته القيادية.

وأمضى ألونسو، البالغ من العمر 38 عاما، تسع سنوات مع ساوندرز قبل أن يرحل عام 2018، وعاد إلى سياتل بعد فترتين قصيرتين مع أتلانتا يونايتد ومينيسوتا يونايتد.

وأعلن ألونسو اعتزاله بعد خوضه أكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي 339 مباراة، حيث سجل 21 هدفا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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