ناد إنجليزي يفتتح مصلى لمشجّعيه المسلمين لإقامة الصلاة في أثناء المباريات

أعلن نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي لكرة القدم عن افتتاح مصلى لجماهيره المسلمين، لإقامة صلاة المغرب، في لقاء الفريق المقبل، من الدور الأول لمسابقة الرابطة الإنجليزية.

وجاء في تغريدة للنادي على تويتر، أن المصلى سيفتح لمشجّعيه المسلمين في مباراة الفريق مع هارتلبول يونايتد، التي تتزامن مع وقت صلاة المغرب.

وسبق لبلاكبيرن أن فتح أرضية ملعبه للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى للمسلمين، قبل أن يتراجع عن هذا القرار بسبب سوء الأحوال الجوية، مخصصا حديقة جانبية للملعب لأداء الصلاة.

بلاكبيرن روفرز يفتح ملعبه أمام المسلمين لآداء صلاة العيد

وفي 27 أفريل 2022، دعا نادي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي، مسلمي المدينة لأداء صلاة العيد في ملعبه “إيوود بارك”، في مبادرة تعكس الانفتاح على التنوع الثقافي.

ويفتح ملعب إيود أبوابه لمسلمي المدينة الإنجليزية، تحت شعار'”نادٍ واحد،مدينة واحدة ومجتمع واحد”، ويعد نادي بلاكبيرن روفرز بهذه المبادرة أول نادٍ بريطاني يحتضن صلاة العيد على أرضية ملعبه .

ويقع الملعب الذي سيستضيف صلاة العيد في المدينة الإنجليزية بلاكبيرن في لانكاشير، حيث تبلغ سعته 31.367 مقعد.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر حضور جماهيري شهده الملعب، كان في الـ 2 من مارس 1929 في مباراة بين نادي بلاكبيرن روفرز مع نادي بولتون واندرز في الدور السادس من درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.