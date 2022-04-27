ناد إنجليزي يفتح ملعبه أمام المسلمين لآداء صلاة العيد

دعا نادي بلاكبورن روفرز الإنجليزي، مسلمي المدينة لأداء صلاة العيد في ملعبه “إيوود بارك”، في مبادرة تعكس الانفتاح على التنوع الثقافي.

ويفتح ملعب إيود أبوابه لمسلمي المدينة الإنجليزية، تحت شعار'”نادٍ واحد،مدينة واحدة ومجتمع واحد”، ويعد نادي بلاكبورن روفرز بهذه المبادرة أول نادٍ بريطاني يحتضن صلاة العيد على أرضية ملعبه .

ويقع الملعب الذي سيستضيف صلاة العيد في المدينة الإنجليزية بلاكبيرن في لانكاشير،حيث تبلغ سعته 31.367 مقعد.

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر حضور جماهيري شهده الملعب، كان في الـ 2 من مارس 1929 في مباراة بين نادي بلاكبيرن روفرز مع نادي بولتون واندرز في الدور السادس من درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.